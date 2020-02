Basket: Villeurbanne en démonstration se qualifie pour la finale de la Leaders Cup

Villeurbanne a infligé une véritable correction à Boulogne-Levallois 88 à 59 en demi-finale de Leaders Cup, proposant une démonstration de basket pendant près d'une demi-heure samedi en fin d'après-midi à Marne-la-Vallée.

Dimanche (17h00), ils affronteront l'un des deux coleaders d'Elite, Monaco ou Dijon, opposés samedi en soirée (20h30) pour la seconde demi-finale de la Leaders Cup.

Les joueurs de Zvezdan Mitrovic tenteront de remporter pour la première fois la compétition de mi-saison qui réunit depuis 2013 à Disney les huit meilleures équipes de la phase aller du Championnat de France, alors que l'Asvel a déjà gagné la Semaine des As, prédécesseure de la Leaders Cup, en 2010.

L'Asvel, battue sur son parquet il y a six jours par ces mêmes Metropolitans 92 (79-69), tient sa revanche, et fait disparaître certains doutes qui avaient commencé à émerger après deux défaites consécutives en Elite (contre Boulogne-Levallois et à Chalon-sur-Saône) et les remous provoqués par les critiques d'Edwin Jackson émises dans Le Progrès il y a une semaine (le joueur a été écarté, puis prêté en Espagne depuis).

Le "match des présidents", entre Tony Parker pour l'Asvel et Boris Diaw pour Boulogne-Levallois, tous deux présents au bord du terrain, aura finalement tourné court à l'avantage de "TP", tant les coéquipiers de Charles Kahudi ont étouffé les Franciliens et se sont montrés supérieurs dans tous les compartiments du jeu.

Le semblant de suspense n'a tenu en début de rencontre que grâce aux quelques pertes de balle villeurbannaises, seule petite ombre au tableau de l'Asvel, très performante samedi en défense face à l'une des meilleures attaques d'Elite.

L'écart est monté jusqu'à 34 points en faveur de Villeurbanne (75-41, 28e), avant un inévitable relâchement en fin de rencontre.