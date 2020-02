L'Antwerp et Charleroi (1-1) se rapprochent des playoffs 1

(Belga) Le premier match de la 26e journée du championnat de Belgique de football au programme dimanche a vu l'Antwerp et Charleroi partager l'enjeu (1-1). Ivo Rodrigues (14e, 1-0) a ouvert la marque pour les Anversois et Shamar Nicholson (52e, 1-1) a égalisé pour les Zèbres. Au classement, les deux équipes font du surplace: Charleroi (48 points) est 3e et l'Antwerp (47) occupe la 4e position. A 18 heures, Genk reçoit le Standard et à 20 heures, Zulte-Waregem accueille Mouscron.

Charleroi a forcé le premier coup de coin (2e) et a hérité de la première occasion de la rencontre par Mamadou Fall (12e) mais a aussi encaissé le premier but. Lancé par Alexis de Sart, Dieumerci Mbokani a vu son tir dévié par Nicolas Penneteau dans les pieds de Rodrigues, qui a ouvert la marque. Comme le juge de ligne a signalé un hors-jeu préalable de l'attaquant congolais, l'arbitre Bram Van Driessche a eu recours au VAR pour accorder le but du Portugais (14e, 1-0). Comme l'Antwerp laissait de l'espace derrière sa défense, Charleroi en a profité pour se montrer dangereux. Mais Kaveh Rezaei a préféré se jeter dans les pieds du duo Aurelio Buta-Dino Arslanagic au lieu de glisser le ballon à Fall, qui était seul (22e). Pire pour les Carolos, Ryota Morioka a loupé la conversion d'un penalty accordé pour une faute sur Steeven Willems de Sinan Bolat, qui a raté sa sortie (33e). Après un moment de désappointement, les Zèbres ont repris le dessus au milieu du jeu et une volée de Nicholson est passée juste au-dessus du but (43e). A la reprise, les Zèbres sont repartis à la recherche du but égalisateur. Et sur un coup de coin mal renvoyé par Bolat, Rezaei a amorti le ballon en s'agenouillant en direction de Dorian Dessoleil qui, d'une déviation subtile, a servi Nicholson (52e, 1-1). Alors que Rezaei a manqué deux belles opportunités (58e, 59e), l'Antwerp semblait avoir retrouvé son second souffle lorsque l'arbitre lui a accordé (après consultation des images) un penalty pour une faute de main de Matias Nurio sur un tir de Mbokani. Le meilleur buteur du championnat a toutefois vu Penneteau se mettre sur son chemin (64e). Après cet intermède, Charleroi est de nouveau passé près du but. Sur un centre de Fall, Joris Kayembe a été devancé de justesse par Abdoulaye Seck à même la ligne (65e) et Bolat a dégagé du pied un envoi de Rezaei (69e). Avec un bloc bien en place, Charleroi dominait mais Fall n'a pas cadré son tir (82e), une superbe reprise de Nicholson a été sauvée par Bolat (87e) et Morioka a glissé alors qu'il était seul devant le but (90e+3).