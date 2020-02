Proximus League - Virton rejoint Westerlo et le Beerschot en tête de la D1B

(Belga) Grâce à Stelvio (21e) et Ribeiro (84e), Virton est allé s'imposer à Lokeren dimanche à l'occasion de la 12e journée de la seconde phase de la Proximus League (0-2). Le succès des Luxembourgeois a été facilité par les exclusions de deux joueurs visités: Tracy Mpati (28e) et Giorgi Beridze (90e). Au classement, l'Excelsior compte 20 points comme Westerlo (1er) et le Beerschot.

Westerlo compte une victoire de plus (6 contre 5). Par contre, Virton et le Beerschot sont à égalité parfaite: ils possèdent l même différence de buts (6), ont marqué le même nombre de buts (14), ont marqué le même nombre de buts en déplacement (7) et ont remporté le même nombre de victoires en déplacement (3) Lokeren (8e, 6 points) est mathématiquement condamné aux playoffs 3 (19 points). Samedi, l'Union Saint-Gilloise a décroché un troisième partage d'affilée face à Roulers (3-3). C'est une contre-performance pour les Bruxellois, qui menaient 3-0 au repos grâce à Serge Tabekou (25e), Casper Nielsen (28e) et Aron Sigurdarson (45e). Yhoan Andzouana (53e), Grégory Kuisch (81e) et Godwin Saviour (83e) ont signé la remontada des visiteurs. L'Union (5e, 16 points) songe déjà peut-être aux playoffs 2 tandis que Roulers (7e, 13 points) peut encore espérer éviter les playoffs 3. En effet, l'équipe flandrienne est également 7e au général avec 24 points seulement deux de moins que Lommel. Le club limbourgeois est en perte de vitesse: il n'a pris que deux points lors des quatre derniers matches (6e, 15 points). Vendredi, le Beerschot a remporté le match au sommet contre OH Louvain (2-1). Grâce à Tarik Tissadouli (48e, 1-0) et Frédéric Frans (61e, 2-0), les Rats ont pris temporairement la tête du classement (20 points). OHL, qui a réduit l'écart par Jan Van den Bergh (79e, 2-1), est quatrième (17 points).