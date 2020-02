Top 14: le Racing assomme Toulouse et touche le podium

Au bout du suspense, le Racing 92 a remporté le choc face au champion de France en titre Toulouse (30-27) et grimpe à la troisième place, le regard plus que jamais tourné vers le haut du Top 14.

Et de cinq ! En remportant au buzzer avec un essai d'Olivier Klemenczak à la 80e+3 cette victoire capitale, le Racing (3e, 41 pts) confirme qu'il est l'équipe la plus en forme du championnat avec cinq victoires de rang et vise désormais les deux "intouchables" Bordeaux (1er, 52 pts) et Lyon (2e, 49 pts).

Toulouse, lui, passe à la 8e place (35 pts), dépassé d'un point par Clermont (6e) et Montpellier (7e) après cette 15e journée.

On retiendra de ce match une pluie d'essais et des promesses tenues: malgré l'absence de six Toulousains et de cinq Racingmen, retenus par le XV de France pour préparer le déplacement au pays de Galles samedi prochain, le choc de clôture de la journée a offert aux plus de 26.000 spectateurs de l'Arena un spectacle digne de cette affiche "européenne".

Sans les onze internationaux français (Baille, Marchand, Cros, Dupont, Ntamack, Ramos pour Toulouse ; Chat, Le Roux, Palu, Vakatawa, Thomas pour le Racing), on a d'abord pensé que l'homme du match serait un Sud-Africain: l'habituel ailier supersonique Cheslin Kolbe, positionné pour la première fois de sa carrière au poste de demi d'ouverture. Pari de l'entraîneur Ugo Mola qui était encore gagnant à deux minutes de la fin.

- Mano a mano -

Dès le début d'ailleurs, aidés par des fautes de main des Ciel et Blanc, c'est le Stade Toulousain qui a pris les choses en main. Bien servi au large par Kolbe, le centre néo-zélandais Pita Ahki est venu aplatir, en force face à Finn Russell (13e).

Le Racing est passé devant après un ballon porté en sortie de touche, conclu collectivement et aplati par Fabien Sanconnie (25e).

Un mano a mano qui a continué avec l'essai en coin sur un saut "Superman" de l'ailier Lucas Tauzin (29e), bien lancé par Sofiane Guitoune à la conclusion d'une action initiée par un contre de Kolbe, auteur de la transformation.

Avec la sortie de Sébastien Bézy, victime d'un choc tête contre tête avec Louis Dupichot sur une action qui aurait pu valoir un essai toulousain, c'est Kolbe, habituellement ailier, qui a superbement pris en charge les coups de pied.

Dans les arrêts de jeu de la première période, le Racing a égalisé en construisant bien son deuxième essai, bien amené par Finn Russell, feinte de passe puis passe, et Ben Volavola, pour la conclusion de l'entrant Dorian Laborde (40e+1, 17-17).

Lors d'une incroyable 51e minute, alors que le Racing avait réussi un décalage et que Yoan Tanga filait à l'essai, c'est Sofiane Guitoune, après une interception et une course folle de 80 mètres où il a déposé Brice Dulin, qui a finalement aplati pour Toulouse.

Une nouvelle pénalité, longue distance, de Kolbe a donné sept points d'avance aux Toulousains (58e, 27-20). Un avantage que l'on a cru définitif, jusqu'aux ultimes poussées des locaux et l'essai providentiel de Klemenczak.