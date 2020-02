Coupe de Belgique de volley - Ostende conserve son titre chez les dames

(Belga) Hermes Ostende a remporté la Coupe de Belgique de volley dames en battant Asterix Avo Beveren 3 sets à 2 (25-20, 21-25, 25-16, 14-25, 15-13) en finale dimanche, au Sportpaleis d'Anvers.

Hermes Ostende avait remporté la Coupe la saison dernière en battant Michelbeke en finale, mettant fin ainsi au règne d'Asterix Beveren (ex-Kieldrecht), vainqueur des cinq éditions précédentes. C'est la 7e fois qu'Ostende enlève la Coupe après 1971, 1972, 1977, 1982, 1983 et 2019. Beveren détient le record de victoires avec 13 trophées. Plus tôt dans la journée, Roulers a remporté la Coupe chez les messieurs pour la 13e fois de son histoire en battant Alost 3 sets à 1 (21-25, 25-18, 25-18 et 25-22). Cette finale était un remake de celle de l'an dernier, remportée par Roulers. Alost, leader du championnat, a enlevé quatre fois la Coupe.