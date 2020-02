Tour de Colombie - Sergio Higuita remporte le Tour de Colombie

(Belga) Le Colombien Sergio Higuita (EF Pro Cycling) a remporté la 3e édition du Tour de Colombie cycliste (2.1), qui s'est achevé dimanche par une étape de montagne de 182,6 km entre Zipaquira et le col El Verjon, à 3.290 mètres d'altitude. La victoire d'étape est revenue au Colombien Daniel Felipe Martinez (EF Pro Cycling), qui a devancé Sergio Higuita. Egan Bernal (Ineos), le vainqueur du dernier Tour de France, s'est classé 3e à 3 secondes.

Le Colombien Miguel Edoardo Florez (Androni) a pris la 4e place à 9 secondes, l'Equatorien Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) terminant 5e à 14 secondes. Leader depuis sa victoire dans la 4e étape devant Egan Bernal vendredi, Sergio Higuita termine au général avec 8 secondes d'avance sur Daniel Felipe Martinez et 34 secondes sur Jonathan Caicedo, pour un triplé EF Pro Cycling. Egan Bernal termine au pied du podium à 55 secondes. Sergio Higuita, 22 ans, compte désormais quatre victoires à son palmarès. Avant le Tour de Colombie, il avait enlevé la 18e étape de la Vuelta 2019 et avait été sacré champion de Colombie il y a deux semaines. En trois éditions, le Tour de Colombie n'a connu que des vainqueurs colombiens avec les succès d'Egan Bernal en 2018, Miguel Angel Lopez en 2019 et Sergio Higuita cette année.