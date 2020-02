Zinedine Zidane très heureux de retrouver Eden Hazard: "Je suis content de ce qu'il a montré"

Accroché par le Celta Vigo (2-2), le Real Madrid a tout de même enregistrer une très bonne nouvelle hier soir: le retour aux affaires d'Eden Hazard après trois mois de compétition.

Il est de retour: Eden Hazard a disputé son premier match en 82 jours, hier soir, face au Celta Vigo. Le Diable Rouge est apparu très en jambe et a tenu son rang pendant 70 minutes avant d'être remplacé par Vinicius.

Hazard a même déjà fait parler ses qualités en obtenant un penalty, converti par Sergio Ramos. Son jeu technique a également été d'une grande aide pour la ligne offensive du Real Madrid. Un retour réussi pour le Belge, salué par Zinedine Zidane en fin de rencontre. "On est content de l'avoir récupéré, de ce qu'il a fait pendant 70 minutes", a expliqué le Français. "On sait tout ce qu'il peut nous apporter. On n'est pas allé plus loin que prévu, après trois mois de compétition, il ne fallait pas trop pousser. Il a amené beaucoup d'actions offensives, et surtout sur le deuxième but (il est à l'origine du penalty). On est tous très content de son retour. Maintenant, on doit préparer notre prochain match, car après il n'y aura que des matches de plus en plus difficiles".

Eden Hazard devrait à nouveau joueur le weekend prochain afin d'être prêt pour la confrontation en Ligue des Champions face à Manchester City, prévue le mardi 26 février.