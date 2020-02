Iker Casillas candidat au poste de président de la fédération espagnole

La légende du football espagnol, Iker Casillas, sera candidat lors des prochaines élections de la fédération espagnole. Le gardien brigue le poste de président.

"Oui, je vais me présenter à la présidence de la RFEF quand les élections seront convoquées", a écrit Casillas. "Ensemble, nous placerons notre Fédération à la hauteur du meilleur football au monde: celui de l'Espagne." Casillas, 38 ans, a indiqué avoir informé le président du FC Porto, son club actuel, de sa décision.

Victime d'un infarctus le 1er mai durant un entraînement, il a repris le chemin de l'entraînement en novembre, mais n'a toujours pas joué le moindre match depuis. Il a entre-temps intégré l'encadrement de Porto, où il assure la liaison entre les joueurs, l'entraîneur et la direction.

International à 167 reprises, Casillas était le capitaine de la 'Roja' lors des victoires en Coupe du monde 2010 et à l'Euro 2012 et 2016. Le gardien a remporté notamment trois Ligue des Champions et cinq championnats avec le Real Madrid. La date des élections n'est pas encore connue. Le président actuel est Luis Rubiales.