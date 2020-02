Le Barça autorisé à recruter un joker médical pour suppléer Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone va pouvoir recruter un joueur supplémentaire dans les prochains jours pour remplacer l'attaquant français Ousmane Dembélé, en vertu d'un point de règlement autorisant un joker médical en cas d'indisponibilité longue, a-t-on appris lundi de source proche de la Ligue espagnole (LaLiga).

La commission médicale de LaLiga a autorisé le Barça à recruter un joueur hors des fenêtres habituelles de mercato après avoir examiné les rapports de blessure envoyés par le club catalan en fin de semaine dernière, a déclaré à l'AFP une source proche de LaLiga. Le Barça a désormais quinze jours pour se décider sur l'attaquant qu'il souhaite engager pour pallier la blessure de Dembélé (22 ans), opéré le 11 février d'une "rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite" et absent six mois.



L'attaque blaugrana est également privée de l'avant-centre uruguayen Luis Suarez, opéré le 12 janvier d'une blessure au "ménisque externe du genou droit" et indisponible environ quatre mois. Limite importante: les Catalans ne peuvent pas avoir recours au certificat de transfert international pour cette opération. Autrement dit, ils sont obligés de recruter un joueur avec une licence espagnole, peu importe la division, ou au chômage. Ce joueur ne pourra pas être aligné en Ligue des champions.



Selon la presse espagnole, le club catalan serait en train d'étudier plusieurs pistes, mais le Brésilien Willian José (Real Sociedad), les Espagnols Angel Rodriguez (Getafe) et Lucas Perez (Alavés), le Croate Ante Budimir (Majorque) ou, dernièrement, l'ancien Toulousain de Leganés, le Danois Martin Braithwite, tiendraient la corde.



Avant l'arrivée de cette éventuelle nouvelle recrue, le front offensif du Barça est dépeuplé: Suarez et Dembélé blessés au long cours, Carles Perez prêté à l'AS Roma en janvier, seuls le Français Antoine Griezmann, l'Argentin Lionel Messi et la jeune pépite Ansu Fati composent l'attaque blaugrana.