Après le VAR, la Pro League va adopter la Goal-Line Technology lors des play-offs

Des caméras supplémentaires seront installées au niveau de chaque ligne de but à partir des play-offs du championnat de Belgique de football, a annoncé lundi la Pro League. Ces caméras supplémentaires seront utlisées durant les playoffs I et les demi-finales et finales des play-offs II. Une évaluation suivra après la saison en vue d'une mise en place définitive lors de la compétition régulière à partir de la saison 2020-2021.

"Ces moyens technologiques supplémentaires démontrent le soutien apporté par la Pro League envers le VAR et les arbitres lors des matchs de la fin de saison", indique la Pro League dans un communiqué. Le Conseil d'Administration de la Pro League, réuni lundi, a également traité d'une éventuelle modification du règlement concernant l'interruption des matchs en raison des conditions climatiques. Lors de l'Assemblée Générale du 3 mars, plusieurs options de règlement seront présentées. La Pro League soumettra également au Conseil Supérieur de l'URBSFA (Union belge de football) la proposition d'imposer une suspension d'une journée en Croky Cup à partir de trois avertissements (au lieu de deux cartons jaunes). Le CA de la Pro League a également discuté du rapport publié la semaine dernière par les experts indépendants. "La Pro League prend acte des recommandations formulées dans cette proposition globale et détaillée. La Pro League s'appuiera sur des éléments de ce rapport lors des prochaines discussions politiques", selon la Pro League, qui représente les 24 clubs professionnels de Belgique.