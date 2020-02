Kim Clijsters tient brillamment tête à Muguruza mais s'incline pour son retour à la compétition (vidéos)

Le retour de Kim Clijsters avait lieu ce lundi. La Limbourgeoise affrontait immédiatement l'une des ténors du tennis mondial, l'Espagnol Garbine Muguruza, neuvième tête de série.

Le duel débutait mal pour notre compatriote, breakée d'entrée de jeu. A la recherche de repères, la Belge va tenter beaucoup de choses en première manche, dévoilant déjà de grandes qualités dans ses frappes, notamment en revers. Mais la fraîcheur de Garbine Muguruza lui permettra de passer tout près du double-break à 3-1.

Le deuxième break tombera quelques minutes plus tard, avant que l'Espagnole ne ponctue la première manche sur le score de 6-2 après avoir écarté trois opportunités de contre-break de la Belge. Notons le manque d'efficacité au service, Kim Clijsters ayant enchaîné les doubles fautes.

La deuxième manche débute de la même manière, par un break de Muguruza. L'Espagnole, totalement dominante physiquement, va même rapidement mener 2-0. Et même 3-0, arrachant un double-break au terme d'un jeu très disputé. C'est alors que Kim Clijsters va afficher son mental de gagnante, parvenant à riposter pour revenir à 3-1. Motivée, notre compatriote va surprendre pour revenir à 2-3, au prix de quelques jolies frappes.

Avec une confiance retrouvée, Kim Clijsters va signer un très bon jeu en milieu de seconde manche. Un gros coup droit croisé et deux revers gagnants pour revenir à 3-4 et continuer à tenir tête à l'Espagnole. Mieux que ça, la Limbourgeoise va revenir dans le match et égaliser à 4-4, s'offrant une opportunité de faire douter son adversaire. L'enchaînement se poursuit et voilà Clijsters devant, 5-4. Puis 5-5 sur un bon jeu de service de Muguruza.

Solide mais bousculée, Kim va encore réussir à réagir pour mener 6-5 dans cette deuxième manche. Le tie-braek était inévitable. Battue 6-8, la Belge s'incline avec les honneurs.



