Laureus World Awards - Lionel Messi et Lewis Hamilton élus ex aequo, Simone Billes sacrée pour la 3e fois

(Belga) Le footballeur Lionel Messi et le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton ont élé élus ex aequo Sportif de l'année lundi soir lors de la cérémonie des Laureus World Awards du sport qui récompensent chaque année les meilleures sportifs de la planète, lundi à Berlin.

Messi et Hamilton succèdent à Novak Djokovic au palmarès. La gymnaste Simone Bilis a été sacrée pour la troisième fois en quatre ans chez les femmes. Le vainqueur du Tour de France Egan Bernal a a été désigné Révélation de l'année, tandis que l'équipe sud-africaine de rugby, sacrée championne du monde au Japon, décroche le trophée d'équipe de l'année. Le basketteur allemand Dirk Nowitski a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Apparus en 2000, les Laureus World Sports Awards sont le seul événement mondial de remise de prix dans diverses disciplines sportives. Ils sont attribués par un jury de plus de 60 membres composé d'anciens champions qui représentent le monde entier et de multiples sports. Justine Henin est la seule sportive belge à avoir obtenu le titre suprême en 2008. Kim Clijsters a été choisie dans la catégorie 'retour de l'année' en 2010. (Belga)