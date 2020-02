Michy Batshuayi victime d'une semelle dans les parties intimes: son adversaire méritait-il la rouge? (vidéo)

Michy Batshuayi était titulaire dans les rangs de Chelsea, qui a été battu 0-2 par Manchester United lundi soir à Stamford Bridge lors de la 26e journée de Premier League.

Martial a ouvert le score en fin de première période et Maguire a fait 0-2 à la 66e. Batshuayi a été remplacé par Olivier Giroud à la 68e minute. Le Français a réduit l'écart à la 77e mais son but a été annulé pour hors-jeu. Le VAR avait déjà annulé un but des Blues, signé Zouma, à la 56e pour une poussée d'Azpilicueta dans le rectangle. Cette défaite éloigne les Blues du podium. Avec 41 points, Chelsea compte désormais 9 longueurs de retard sur Leicester 3e, mais regarde surtout derrière où Tottenham (5e) est revenu à un point, Sheffield United à 2 et Manchester United à 3. En Italie, Alexis Saelemaekers est resté sur le banc de l'AC Milan, qui a retrouvé le chemin de la victoire en battant Torino 1-0 lors de la 24e journée de Serie A.Avec ce succès, Milan (8e, 35 points) revient à hauteur du Hellas Vérone, 6e, dernière place qualificative pour une compétition européenne. Et la cinquième place de la Roma (39 points) n'est plus utopique.