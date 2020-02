Catastrophe pour Tottenham: la saison de sa star Son Heung-min pourrait être terminée

Déjà privé de Harry Kane et de Moussa Sissoko, deux titulaires indiscutables, Tottenham pourrait devoir se passer de son attaquant coréen Son Heung-min, opéré d'une fracture du bras droit, jusqu'à la fin de la saison, craint José Mourinho.



"Je ne compterai plus sur lui pour cette saison", a lâché le technicien portugais lors de la conférence de presse avant le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le RB Leipzig, mercredi.



Un peu plus tôt, dans un communiqué, Tottenham avait évoqué une absence de "plusieurs semaines".



"Son va devoir subir une intervention chirurgicale cette semaine après avoir subi une fracture du bras droit" lors du match contre Aston Villa dimanche, écrit le club.



"Après l'opération, notre équipe médicale envisagera les options pour gérer la convalescence de Son mais le joueur devrait être absent plusieurs semaines", ajoute-t-il.



L'attaquant international sud-coréen s'est fracturé le bras dès les premières minutes du match de championnat remporté contre Aston Villa dimanche, au cours duquel il a pourtant inscrit deux buts, dont celui de la victoire dans le temps additionnel (3-2).



Auteur de 9 buts et 7 passes décisives en championnat, il manquera aussi beaucoup dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des champions.



Actuellement cinquième de Premier League avec 41 points, Tottenham est virtuellement qualifié grâce à la sanction d'exclusion pour deux ans des coupes d'Europe prononcée contre Manchester City (2e), dont le club mancunien a fait appel.



Les Spurs comptent un point d'avance sur le sixième, Sheffield, non qualifié pour la Ligue des champions, et un point de retard sur Chelsea, leur prochain adversaire, qui occupe la quatrième place, qualificative pour la C1 quoi qu'il arrive à Manchester City.