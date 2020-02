Real Madrid: un "rêve" et des larmes de joie pour le nouveau crack brésilien, présenté ce mardi (vidéo)

"J'ai réalisé un rêve": le Brésilien de 18 ans Reinier, recruté par le Real Madrid en janvier et admirateur de Zinédine Zidane, a pleuré de joie lors de sa présentation mardi au stade Santiago-Bernabeu.



Des larmes et des rires ont rythmé la présentation du joueur, qui est apparu très ému aux côtés de ses parents et de sa soeur, d'abord lors de la vidéo résumant ses exploits, puis pendant la conférence de presse, où il a éclaté en sanglots.



"Quand j'ai appris la nouvelle (du transfert vers le Real Madrid), j'ai ressenti une joie indescriptible. Mon père m'a appelé pour me l'annoncer, j'étais au Mondial des clubs. J'ai commencé à pleurer, mon camarade de chambre a pleuré lui aussi. C'est quelque chose de gigantesque, parce que le Real Madrid a toujours été mon équipe favorite", a déclaré le milieu offensif, qui a dit pouvoir évoluer "à toutes les positions de l'attaque".



Dès son plus jeune âge, le père de Reinier lui a montré des vidéos de Zinédine Zidane, actuel entraîneur du Real, et il s'est aussi inspiré de Cristiano Ronaldo, légende du club merengue, pour évoluer.



"Reinier, tu es désormais un joueur du Real Madrid, l'équipe que tu choisissais sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, tu vis un jour que tu n'oublieras jamais", l'a introduit le président du Real Madrid Florentino Perez.



Le jeune Brésilien a quitté Flamengo, avec qui il a remporté la Copa Libertadores (équivalent sud-américain de la Ligue des champions) et le championnat du Brésil l'an passé, pour s'engager au Real Madrid jusqu'en juin 2026. Mais il commencera par évoluer sous les couleurs du Castilla, l'équipe réserve du Real.



A Madrid, il retrouvera une colonie brésilienne conséquente, avec Marcelo, Vinicius, Casemiro, Militao et Rodrygo.



