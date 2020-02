Un bébé, un owngoal et un but: Toby Alderweireld revient sur une semaine folle pour lui

Toby Alderweireld sort d'une semaine chargée. Vendredi, le Diable Rouge devenait papa pour la deuxième fois et dimanche, il marquait un but et un but contre son camp lors de la victoire de Tottenham à Aston Villa (2-3).



Toby Alderweireld était aux côtés de sa compagne Shani Van Mieghem, qui a accouché vendredi à Anvers. Dimanche, le défenseur s'est rendu à Birmingham, où les Spurs affrontaient Aston Villa. "J'ai eu des journées chargées", déclare Toby Alderweireld sur le site de Tottenham. "Après la naissance de mon fils, je n'ai pas dormi. A suivi un voyage de huit heures vers Birmingham". Le Diable Rouge a bien mal débuté le match à Aston Villa, avec un own goal après 9 minutes. Il s'est racheté en marquant 20 minutes plus tard. "Des goals comme ça, ça peut arriver. J'ai fait une faute à cause du vent", dit-il. "Mais je suis content d'avoir pu me racheter avec mon but de la tête. Je suis resté concentré et j'ai encore pu aider l'équipe", ajoute Alderwereld, qui ne retrouvera sa compagne et son fils Jace que mercredi soir après le 8e de finale de Ligue des champions contre le RB Leipzig. "Ils vont me manquer. J'ai hâte d'être vendredi".