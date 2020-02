Thomas Meunier: "Dortmund a montré de la rage, on a manqué de cette volonté" (vidéo)

Malgré un but de Neymar, le Paris SG a été battu par Dortmund (2-1) et son prodige Erling Haaland, auteur d'un doublé, mardi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.



Le but à l'extérieur inscrit par la star brésilienne pourrait être très utile aux Parisiens, qui restent sur trois éliminations d'affilée à ce stade de la compétition, lors du match retour, le 11 mars au Parc des princes. Le Paris SG devra cependant faire sans Thomas Meunier et Marco Verratti, suspendus.

"C’était un match très intense et éprouvant physiquement", a déclaré Meunier à notre micro à l'issue de la rencontre. "On a enchaîné plus de 15 rencontres depuis début janvier, Dortmund même pas la moitié. On a vu un très bon Dortmund. Ils ont respecté leur statut de grosse équipe à domicile. On l’a vu avec le 12e homme, l’envie et la rage. On a manqué de cette volonté. 2-1, ce n’est pas catastrophique. Ma suspension ? On a un groupe assez bon. Il est important que personne ne rechute d’ici le match retour."