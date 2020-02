Axel Witsel sur l'ovni Erling Haaland: "Cela va devenir un futur crack" (vidéo)

Dortmund a pris le dessus sur le Paris Saint-Germain mardi soir (2-1) grâce à un doublé du jeune prodige norvégien Haaland, 19 ans, en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Witsel et Meunier ont joué les 90 minutes. Thorgan Hazard a été remplacé après 67 minutes.

"On a essayé au maximum de garde le ballon. On a été très bien organisé. On n’a pas laissé d’espaces à Neymar ou Di Maria. En contre, on a été vraiment bon avec des joueurs devant très rapides. Sur l’ensemble du match, on mérite amplement cette victoire. On a pratiquement fait le match parfait. Faudra aller à Paris avec ce même état d’esprit. Il ne faudra pas faire les fous et jouer intelligemment", a confié Axel Witsel au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli. "Haaland ? On en parle beaucoup et c’est un super joueur. Sa marge de progression est énorme. Cela va devenir un futur crack. C’est le type d’attaquant qui nous fallait. Il nous fait du bien."