Thorgan Hazard: "Si on avait mieux gérer, on aurait pu marquer plus" (vidéo)

Dortmund a pris le dessus sur le Paris Saint-Germain mardi soir (2-1) grâce à un doublé du jeune prodige norvégien Haaland, 19 ans, en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Witsel et Meunier ont joué les 90 minutes. Thorgan Hazard a été remplacé après 67 minutes.

"On a joué en équipe et on a été costaud défensivement", a déclaré Thorgan Hazard à notre micro. "On sait qu’offensivement, ça va vite devant. Si on avait mieux gérer certaines situations, on aurait pu marquer plus de buts. Mais l’essentiel était de gagner. On s’est fait peur avec leur égalisation mais on s’est bien rattrapé grâce à Haaland qui a marqué un magnifique but. C’est devenu le chouchou. Il enchaîne les buts. Il a toutes les qualités. Il déménage les défenses. C’est très bien pour nous. Malgré tout, on ne s’enflamme pas. On ira à Paris avec de bonnes intentions."