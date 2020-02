Nos consultants débattent du CAS Jan Vertonghen: "Si je suis José Mourinho, je me dis que j'ai besoin de ce mec-là" (vidéo)

C'était une image triste à voir: l'énorme déception de Jan Vertonghen après son remplacement en cours de match il y a une dizaine de jours en FA Cup. Alors que son contrat du côté de Tottenham se termine en juin, la plupart des observateurs y ont vu une rupture entre le Diable Rouge et le club où il évolue depuis 8 années.

Pour Philippe Vande Walle, "il va rebondir. Et Mourinho est capable de lui offrir un contrat d'un an ou deux en fin de saison pour garder son expérience. J'aime bien cette rumeur qui l'envoie à l'Ajax Amsterdam. Il retournerait ainsi à la maison. Il aime la mentalité là-bas, les supporters l'apprécient, son style de jue passe aussi. Je ne panique vraiment pas pour lui".

Frédéric Gounongbe: "Psychologiquement, ça doit être dur pour lui. Il joue moins alors qu'il est au club depuis 2012, il est un des plus vieux au club, il sent qu'il joue moins, Sanchez le devance presque systématiquement... Cependant, l'image de détresse d'il y a une dizaine de jours montre vraiment son implication. On parle souvent des Mbappé, des Neymar qui font leur show... Si je suis Mourinho, je me dis que j'ai besoin de ce mec-là".