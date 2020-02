Ben Broeders bat son record de Belgique de la perche à 5m80 et se qualifie pour les JO

(Belga) Ben Broeders a profité du meeting en salle Hauts-de-France de Liévin pour établir son record de Belgique du saut à la perche à 5m80. Il a amélioré son record de Belgique de 5 centimètres. Avec cette marque, le Louvaniste est assuré de participer cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août).

Il a en effet réussi les minimas imposés par la fédération internationale (WA) et ne doit plus se soucier de sa place au classement mondial. Broeders (DCLA) avait établi le précédent record de Belgique à 5m75 le 29 janvier dernier à Cottbus en Allemagne et l'avait égalé samedi dernier, 15 février, à Glasgow. Le nouveau record national en salle de Broeders est également supérieur de quatre centimètres à son propre record national en plein air (5m76, réalisé le 29 juin 2019 à Hof en Allemagne).