XV de France: Fickou à l'aile, la vie est belle?

Vincent Rattez forfait, Damian Penaud incertain, Gabriel Ngandebe inexpérimenté... Gaël Fickou, habituel centre, pourrait glisser sur l'aile gauche samedi face au pays de Galles, pour le compte de la troisième journée du Tournoi des six nations.

Capitaine de la défense, Fickou est, avec 53 sélections, le joueur le plus expérimenté appelé par Fabien Galthié et son staff. Ce n'est pas donc étonnant que le joueur du Stade Français vienne jouer les pompiers de service au moment d'affronter l'enfer du Millennium de Cardiff, là où les Bleus ne sont plus imposés depuis le 26 février 2010.

De cette équipe, qui l'avait emporté 26-20 sur la route de son dernier Grand Chelem, déjà lors de la troisième journée, il ne reste évidemment plus personne et le talonneur de l'époque William Servat est maintenant dans le staff du XV de France.

L'entraîneur de la mêlée française aura sans doute des conseils à offrir aux Bleus, qui n'ont plus battu les Gallois depuis un succès 20-18 en 2017.

Il y a trois ans, Fickou était déjà titulaire, au centre cette fois. L'ancien Toulousain n'a disputé que neuf matches sous le maillot du XV de France à l'aile, dont cinq en tant que titulaire et un seul essai, en 2018... face au pays de Galles (défaite 14-13 des Bleus).

Le centre Virimi Vakatawa et le pilier gauche Cyril Baille, titularisés samedi, sont les autres survivants de cette victoire de 2017. Ainsi que Camille Chat et Antoine Dupont, qui avaient débuté la rencontre sur le banc.

- Vincent reconduit, Vakatawa de retour -

Sans surprise, Dupont, malgré des douleurs légères au dos qui l'ont handicapé dans la semaine, sera titulaire au poste de demi de mêlée, aux côtés de son coéquipier à Toulouse Romain Ntamack à l'ouverture.

Continuité aussi chez les avants puisque le huit qui avait marché sur l'Angleterre (24-17) avant de dominer l'Italie (35-22) devrait être reconduit avec une première ligne Baille-Marchand-Haouas devant les "Franco-Boks" Paul Willemse (27 ans, 7 sélections) et Bernard Le Roux (30 ans, 39 sélections).

Le capitaine et troisième ligne Charles Ollivon (26 ans, 13 sélections) conserve évidemment sa place, aux côtés du précieux François Cros (25 ans, 4 sélections) et de l'indispensable Grégory Alldritt (22 ans, 13 sélections), laissé au repos lors de la séance de mercredi.

Le Montpelliérain Anthony Bouthier (27 ans, 2 sélections) débutera à l'arrière, tout comme Teddy Thomas (26 ans, 18 sélections) sur l'aile droite.

Damien Penaud a été ménagé dans la semaine après avoir raté les deux premiers matches du Tournoi des six nations en raison d'une blessure au mollet gauche. L'absence possible du Clermontois, conjuguée à celle du Rochelais Vincent Rattez (fracture du péroné), enverrait donc Fickou sur l'aile et permettrait au jeune Arthur Vincent (20 ans, 2 sélections) de débuter son deuxième match de rang avec les Bleus lorsqu'il s'installera à côté du revenant Virimi Vakatawa (27 ans, 22 sélections), out face à l'Italie en raison d'une blessure au triceps.

Equipe probable: Bouthier (ou Ramos) - Thomas, Vakatawa, Vincent, Fickou - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand (ou Chat), Baille