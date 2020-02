Le grand jour est arrivé: Bruges et La Gantoise à l'épreuve des ténors en Europa League

Le Club Bruges, leader de la compétition, et le numéro deux de la Jupiler Pro League La Gantoise disputent jeudi soir leur match aller des seizièmes de finale de l'Europa League de football. Les "Blauw en Zwart" affrontent Manchester United à 18h55 au stade Jan Breydel. Les Buffalos affronteront l'AS Roma au stade Olimpico à partir de 21 heures. Manchester United sera privé de Paul Pogba et Marcus Rashford; l'AS Roma de Amadou Diawara et Nicolò Zaniolo, tous blessés.

Le Club Bruges a terminé troisième de son groupe de la Ligue des champions, derrière le PSG et le Real Madrid. Manchester United a remporté son groupe dans l'Europa League devant l'AZ Alkmaar. ManU n'est que septième en Premier League. L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a retrouvé la confiance lundi avec une victoire 0-2 à Chelsea. Manchester United est toujours à trois points de la quatrième place, ce qui lui donnera droit à un billet pour la Ligue des champions. Mais elle peut aussi se qualifier pour la Ligue des champions en remportant la Ligue européenne. Le Club Bruges, toujours actif sur trois fronts, est le solide leader du championnat, avec neuf points d'avance sur La Gantoise. Cependant, l'équipe de Philippe Clément devra améliorer son niveau jeudi, après une performance moins convaincante ces dernières semaines. En 2015, le Club Bruges a échoué à deux reprises face à Manchester United lors des éliminatoires de la Ligue des champions. A Old Trafford, le score fut de 3-1, après quoi les Mancuniens ont gagné 0-4 au satde Jan Breydel, Wayne Rooney avait signbé un hat-trick. La Gantoise, la meilleure équipe de son groupe en Europa League devant Wolfsburg. L'AS Roma a terminé à la deuxième place de leur poule en Europa League, derrière les Turcs d'Istanbul Basaksehir. Samedi, l'AS Roma, le numéro cinq de la Serie A, s'est incliné 2-1 face à l'Atalanta. L'équipe de Paulo Fonseca a ainsi perdu son troisième match de championnat consécutif et a fait une mauvaise affaire dans la lutte pour la quatrième place, qui ouvre les portes à la Ligue des Champions. Edin Dzeko et ses coéquipiers ont subi cinq défaites au cours des sept derniers matchs de championnat. Les Gantois ont perdu deux fois en 2009 contre l'AS Roma lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League. Après une défaite 3-1 au Stadio Olimpico, les Romains sont venus s'imposer 1-7 au stade Jules Otten avec un triplé de Francesco Totti. Les matchs retour sont prévus le 27 février. La finale sera jouée le 27 mai à Gdansk, en Pologne.