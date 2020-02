"Neymar a hâte de revenir à Barcelone": les propos de Lionel Messi qui font TREMBLER les supporters parisiens

Lionel Messi n'a pas fait dans la langue de bois lors d'une longue interview accordée à un journal espagnol. L'Argentin a notamment fait le point sur le dossier Neymar, toujours cité avec insistance en Catalogne.

Le départ de Neymar du Barça vers le Paris Saint-Germain avait fait grand bruit. Le Brésilien optait pour un nouveau club avec l'ambition d'amener ses qualités et de remporter la Ligue des Champions avec le club français. Jusqu'ici, rien de tout cela. Le Brésilien semble même prêt à quitter le navire, lui qui est cité régulièrement dans son ancien club.

24 heures après la défaite du PSG face à Dortmund (2-1), Lionel Messi a d'ailleurs fait le point sur ce dossier dans le Mundo Deportivo. L'Argentin y a d'abord expliqué que le vestiaire avait tout fait pour éviter le départ de Neymar en 2017. "On a essayé de le convaincre de ne pas le faire. Mais à la fin, nous voulons tous gagner et avoir les meilleurs joueurs. Nous, les joueurs, autant que les supporters. Comme je l’ai dit, c’est l’un des meilleurs et il nous apportait beaucoup sur le terrain. Mais c’est compréhensible que les gens n’aient pas apprécié son départ par rapport à la manière dont ça s’est passé", a expliqué la Pulga.

Mais un retour en Catalogne est-il envisageable ? Lionel Messi en est absolument certain. "Il a vraiment hâte de revenir, il est même désolé d'être parti", affirme le joueur argentin, avant de dresser un portrait élogieux de son ancien coéquipier. "Je l’ai déjà dit de nombreuses fois, au niveau sportif, Neymar est l’un des meilleurs du monde et ça m’enchanterait qu’il revienne. C’est une personne très joyeuse, il a le toujours le sourire, il prend du plaisir sur et en dehors du terrain. Il apporte une joie différente dans le vestiaire".

Le message est passé, sans aucun doute. Neymar tentera cependant d'abord d'inverser la tendance le 11 mars face au Borussia Dortmund afin d'éviter une nouvelle déception parisienne.