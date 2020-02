Opéré du genou droit, Roger Federer fait l'impasse sur Roland-Garros

Roger Federer a été opéré du genou mercredi en Suisse. Le Suisse a indiqué jeudi sur son compte Twitter qu'il allait manquer les tournois de Dubaï, Indian Wells, Bogota et Roland-Garros.

"Mon genou droit me pose des problèmes depuis un certain temps", écrit le joueur. "J'espérais que cela irait mieux avec le temps, mais ce n'est pas le cas. J'ai donc décidé de subir une arthroscopie hier. Les médecins m'ont confirmé que c'était la bonne chose à faire et sont confiants quant au fait de pouvoir me rétablir complètement. Je devrai cependant manquer les tournois de Dubaï, Indian Wells, Bogota et Roland-Garros. Merci de votre soutien. J'ai hâte de vous retrouver. Rendez-vous sur gazon !".

Roland-Garros devait être le seul tournoi sur terre battue disputé par cette année Roger Federer, qui s'est imposé une fois Porte d'Auteuil, en 2009. Roger Federer, 38 ans, n'a plus joué depuis l'Open d'Australie, où il a été battu par Novak Djokovic en demi-finales. Le Suisse aux 20 titres en Grand Chelem est tenant du titre à Dubaï et Miami et il avait atteint la finale l'an dernier à Indian Wells. A Roland-Garros, son parcours s'était arrêté en demi-finales face à Rafael Nadal.