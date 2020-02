MotoGP: Marc Marquez prolonge avec Honda jusqu'à fin 2024

(Belga) Le sextuple champion du monde espagnol de MotoGP Marc Marquez a prolongé de quatre ans son contrat avec l'équipe officielle Honda, jusqu'à fin 2024, a annoncé la marque japonaise dans un communiqué jeudi.

"Nous sommes heureux d'annoncer que, à l'issue de la saison en cours, Marc restera au sein de la famille Honda pour quatre années supplémentaires", commente Yoshishige Nomura, le président de la branche sportive de Honda, Honda Racing Corporation (HRC). "Nous avons commencé à discuter il y a quelques mois, les deux parties voulant rester ensemble et continuer à gagner." "Honda m'a offert l'opportunité de débuter en MotoGP sur une moto d'usine en 2013", réagit Marquez, 27 ans, dans ce communiqué. "Depuis la première année, nous connaissons le succès ensemble et je suis très heureux de continuer à faire partie de la famille Honda." Outre les titres mondiaux en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019, le Catalan a remporté 56 Grands Prix, signé 95 podiums et 62 pole positions avec la marque japonaise. Il a également été titré en 125cc (devenue depuis Moto3) en 2010 sur Derbi et en Moto2 en 2012 au guidon d'une Suter. Le marché des transferts avait jusque-là été animé par Yamaha, qui a prolongé l'Espagnol Maverick Vinales pour les saisons 2021-2022 et surtout annoncé le remplacement de l'Italien Valentino Rossi par le Français Fabio Quartararo à compter de 2021. Pour Rossi, qui a fêté ses 41 ans le 16 février, cette annonce n'est pas forcément synonyme de fin de carrière. Le Docteur annoncera son intention de poursuivre ou non la compétition mi-2020, en fonction de ses résultats en GP. Un seul autre pilote dispose déjà d'un contrat pour la saison prochaine: l'Espagnol Tito Rabat chez Avintia jusqu'à fin 2021. La saison 2020 débutera au Qatar le 8 mars et se terminera à Valence (Espagne) le 15 novembre. Avant cela, une ultime séance d'essais est programmée au Qatar du 22 au 24 février. (Belga)