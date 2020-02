ATP Marseille - David Goffin sorti par le qualifié Egor Gerasimov dès son entrée dans le tournoi

(Belga) Le parcours de David Goffin à l'Open 13 Provence, le tournoi ATP 250 de tennis de Marseille, aura duré le temps d'une rencontre. Jeudi soir au 2e tour de cette épreuve jouée en salle sur surface dure et dotée de 691.880 euros, le 10e joueur mondial a été éliminé par un qualifié le Biélorusse Egor Gerasimov. Classé au 72e rang mondial, le récent finaliste du tournoi ATP 250 de Pune s'est imposé dans cette rencontre inédite en deux manches : 6-4 et 7-6 (7/5) après 1 heure et 32 minutes de jeu.

Dispensé de premier tour dans les Bouches du Rhône grâce à son statut de tête de série N.3, David Goffin perdra pas mal de points dans le prochain classement mondial. Il défendait les points de sa demi-finale de l'an dernier à Marseille (perdue 7-6 (7/1), 6-2 face à Stefanos Tsitsipas). Le Liégeois de 29 ans a réussi le premier break du match et mena 1-3 et 2-4 avant de perdre les quatre jeux suivants et le set (6-4). Gerasimov ajouta trois jeux pour filer à 3-0 au début de la seconde manche. Goffin, en panne de solution, sauva une balle de match avant de réussir à combler son service de retard, profitant des rares hésitations de son adversaire (5-4), tout en sauvant au passage une balle de match. Le jeu décisif tourna à l'avantage de l'outsider malgré quelques beaux points du N.1 belge. Après une trois autres balles de match écartées, Goffin devait ranger sa raquette au terme de sa 5e défaite en 13 rencontres sur le circuit ATP cette année. Elles ont toute été concédées contre des adversaires moins bien classés que lui : Daniel Evans (ATP 42) à l'ATP Cup, Andrey Rublev (ATP 16) à Melbourne, Vasek Pospisil (ATP 132) à Montpellier, Jannik Sinner (ATP 79) à Rotterdam et Egor Gerasimov (ATP 72) à Marseille. Le Biélorusse rencontrera le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 18/N.7) vendredi pour une place en demi-finale. (Belga)