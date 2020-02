Remco Evenepoel en larmes après sa victoire en Algarve : découvrez le magnifique hommage du prodige belge

Remco Evenepoel a décidemment tout pour plaire. Le prodige du vélo belge a de nouveau conquis la planète cyclisme hier avec sa victoire lors de l’étape-reine du Tour d’Algarve. Le Petit Cannibale s’est imposé en costaud au sommet de l’Alto da Foia grâce à une attaque à 450 mètres du but. Il a devancé de peu l’Allemand Schachmann et l’Irlandais Martin. Il endosse également le maillot de leader.

En franchissant la ligne d’arrivée en tête, le Belge a levé l’index de la main gauche vers le ciel. Un geste évidemment pas anodin. En larmes après la course, Remco a expliqué qu’il dédiait sa victoire à Nikolas Maes, un coureur Belge de chez Lotto-Soudal, et à sa femme. Ils viennent de perdre leur deuxième fils avant la naissance. Une attention de grande classe, d’autant que les deux hommes sont dans des équipes rivales et qu’ils ne sont pas de la même génération.

"Il y a des choses plus importantes que le cyclisme dans la vie", a déclaré Evenepoel après la course.

Nikolas Maes a en tout cas apprécié le geste de son jeune collège. Le capitaine de route de Lotto-Soudal a publié un message sur Twitter peu après la fin de la course à laquelle il participe également. "Remco, j’ai vu passer quelques leader dans ma carrière. Mais découvrir quelqu’un avec une telle classe sur et hors du vélo, c’est nouveau. Ma femme et moi te remercions d’avoir pensé à notre deuxième fils, Maurice. Nous admirons ta personnalité".



