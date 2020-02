Ski alpin: Lara Gut surprend tout le monde et gagne la première descente de Crans Montana

La Suissesse Lara Gut (28 ans), qui n'avait plus gagné de course de Coupe du monde depuis plus de deux ans, a surpris tout le monde en remportant la première descente disputée à Crans Montana (Suisse) vendredi.

Partie avec le dossard 18, la Tessinoise a bouclé la descente sur la piste du Mont Lachaux en 1:27.11. Elle a repoussé toute la concurrence à près d'une seconde, sa compatriote Corinne Suter, actuellement en tête de la Coupe du monde de la discipline cédant 80/100e, pour prendre la deuxième place.

Dans la lutte pour le gros globe de cristal, en l'absence de l'Américaine Mikaela Shiffrin, la Slovaque Petra Vlhova, 4e dans le Valais vendredi, a refait une petite partie de son retard, tout comme l'Italienne Federica Brignone (7e).

Shiffrin, qui est rentrée dans le Colorado après le décès soudain de son père Jeff (65 ans) le 3 février, garde la tête du classement général, avec désormais 77 points d'avance sur Brignone et 104 sur Vlhova.

Le week-end à Crans Montana se poursuit samedi avec une seconde descente, puis un combiné alpin dimanche.