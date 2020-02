La réponse MAGNIFIQUE de Jürgen Klopp à un jeune supporter de Manchester United (photo)

Désespéré par la série de 25 victoires en 26 matchs de championnat de Liverpool, un supporter irlandais de Manchester United de 10 ans a décidé d’envoyer une lettre à Jürgen Klopp, le manager des Reds. Dans celle-ci, le jeune Daragh supplie l’Allemand de demander à ses joueurs de laisser marquer les équipes adverses. "J’espère que je vous ai convaincu de ne pas gagner le championnat", a conclu le garçon.

Alors qu’il s’attendait peut-être à ne jamais recevoir de réponse, Daragh a trouvé quelques temps plus tard un courrier provenant de Liverpool dans sa boite aux lettres. Et surprise : il s’agissait d'un message du coach des Reds. "D’abord, je voulais te remercier de m’avoir écrit même si tu ne m’as pas souhaité bonne chance. C’est toujours bon de lire un jeune fan de football", a commencé Jürgen Klopp. "Malheureusement, je ne vais pas pouvoir donner suite à ta requête car c’est mon métier d’aider Liverpool à gagner. Mais ce que je peux te dire depuis mes 52 ans, c’est que les choses ne restent pas toujours comme elles sont. Nous avons perdu des matchs et nous en perdrons encore". L’Allemand termine son message par une note amicale. "En lisant ton message, je me dis que Manchester United a beaucoup de chance d’avoir un supporter comme toi. Nous sommes des clubs rivaux mais nous nous respectons. Pour moi, c’est ça le football".

Une réponse de grande classe de la part du manager à succès. Son équipe reste par contre sur une défaite 1-0 à l’Atletico Madrid en Ligue des Champions mardi soir. Simple coïncidence ?