Ce coéquipier de Dries Mertens a déjà inscrit l'un des buts du weekend (vidéo)

Naples s'est imposé 1-2 à Brescia dans le cadre de la 25e journée du championnat d'Italie de football, vendredi. Titulaire, Dries Mertens a été remplacé par Arkadiusz Milik (67e) et a reçu une carte jaune pour perte de temps.

Mertens a manqué une occasion au début de la rencontre. Le Diable rouge doit patienter pour inscrire son 121e but et égaler le record de Marek Hamsik, le meilleur buteur napolitain de tous les temps. Jhon Chancellor (26e, 1-0) a ouvert la marque pour Brescia mais Lorenzo Insigne sur penalty (50e, 1-1) et Fabian Ruiz (54e, 1-2) ont annihilé le but du Vénézuélien.

Au classement, Naples se hisse en sixième position (36 points) et Brescia reste avant-dernier (16 points).