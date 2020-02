Chris Froome va reprendre la compétition ce dimanche: "Je ne pense qu'à cela depuis des mois"

Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, se réjouit de retrouver la compétition dimanche au Tour des Emirats, après une indisponibilité forcée de huit mois.

"Je ne pense qu'à cela depuis des mois. Ce sera un énorme soulagement de retrouver le peloton. C'est comme si on me donnait une seconde chance de revenir dans la course professionnelle après une chute comme celle-là. Je ne prends pas cela pour acquis", déclare le Britannique de 34 ans dans un message de son équipe Ineos.

Le Tour des Emirats arabes unis débute dimanche et se prolongera jusqu'au samedi 29 février. Son dernier jour de course remonte au 11 juin 2019 lors de la 3e étape du Critérium du Dauphiné. Il chuta lourdement le lendemain lors de la reconnaissance du contre-la-montre individuel de Roanne. Il s'était relevé victime de fractures au fémur, à la hanche, au coude, aux côtes et à une vertèbre cervicale, nécessitant plusieurs opérations.

Chris Froome reconnaît qu'il n'a plus la condition qui était la sienne sur le Dauphiné en 2019. "Il faudra du temps pour retrouver cette forme", a reconnu Froome dont le grand objectif de la saison reste le Tour de France. Il espère y décrocher une 5e victoire qui le placerait à la hauteur des quatre autres quintuples vainqueurs qui détiennent le record du nombre de victoires (Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain).