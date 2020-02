Le début d'une vague de départs ? Ce cadre de Manchester City fait les yeux doux au Real Madrid

Suspendu deux ans de toutes compétitions européennes, Manchester City se retrouve dans une drôle de situation. Si le TAS peut encore réduire ou annuler la sanction, les joueurs, eux, doivent penser à leur futur. Visiblement, Raheem Sterling a entamé ses démarchages.

Raheem Sterling n'a visiblement pas l'intention de rester à Manchester City. Devant les sanctions européennes imposées au club anglais, l'une des stars du vestiaire des Skyblues a décidé de passer à l'action.

Le joueur de 25 ans a ainsi ouvertement parlé d'un éventuel transfert l'été prochain. En conférence de presse, l'Anglais a fait une véritable déclaration d'amour au Real Madrid, club auquel son nom est souvent raccordé. "En ce moment, je suis à City et je suis vraiment heureux. Mais le Real Madrid est un club fantastique, quand vous voyez cette tunique blanche, vous savez exactement ce que représente le club, c'est énorme", a déclaré l'Anglais. "Mais en même temps, j'ai actuellement un contrat avec City et je dois le respecter. Mais c'est un club fantastique".

Mais le joueur de 25 ans n'en est pas resté là. Il a clairement évoqué la possibilité d'un transfert dans les prochains mois. "Je suis un joueur de City et j'apprécie pour le moment, même si les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme on l'avait prévu. En championnat, notamment. Nous avons maintenant une énorme opportunité en Ligue des Champions, mais je continue à dire, le Real Madrid est un club fantastique, il fait beau à Madrid, mais je suis très heureux à City. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Je suis un joueur et je suis toujours ouvert aux défis mais en ce moment mon défi est à Manchester City. À l'avenir, qui sait...", a précisé le joueur.

Il est le premier cadre du club a abordé le sujet d'un départ avec une telle ouverture. Reste à savoir ce qu'en penseront les deux clubs concernés.