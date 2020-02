Tour d'Andalousie - Dylan Teuns après sa victoire dans le chrono final: "Enfin"

(Belga) Dylan Teuns a décroché dimanche, dans la dernière étape de la Ruta del Sol, le Tour d'Andalousie, sa première victoire de la saison. Dans un contre-la-montre qui plus est, de 13 km à Mijas. "Après toutes ces places d'honneur ces dernières semaines, je suis très heureux", a-t-il déclaré.

Le coureur de Bahrain-McLaren a dû se contenter d'une troisième et d'une sixième place au Tour de Valence et d'une cinquième place au classement final. A la Ruta del Sol, il a terminé deux fois troisième. Il semblait filer vers la victoire dans la troisième étape, mais a commis une erreur de trajectoire dans le dernier virage, échouant en sixième position. Dimanche, il s'est adjugé le chrono. "C'est ma première victoire dans un chrono. J'en suis très heureux et un peu surpris", a-t-il expliqué sur le site de son équipe. "Le parcours avec une montée raide était très adapté à mes caractéristiques, et même durant la descente, j'ai réussi à faire de bonnes trajectoires", a raconté le coureur belge, vainqueur d'étape sur le Tour de France en 2019. "C'était une bonne semaine durant laquelle je suis passé souvent proche de la victoire et finalement, la dernière occasion était la bonne. Après le Tour de Valence, j'ai affiché ici aussi en Andalousie une bonne forme, et maintenant il faut poursuivre de la sorte." Teuns dispute samedi le Circuit Het Nieuwsblad, où il a terminé cinquième l'an passé. (Belga)