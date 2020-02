Classements mondiaux: David Goffin conserve sa place dans le top 10, Elise Mertens 23ème

Peu de changements sont intervenus cette semaine au sommet du nouveau classement mondial des joueurs de tennis publié lundi par l'ATP. Malgré la perte de 45 points, David Goffin a conservé pour la 4e semaine consécutive la 10e place dans la hiérarchie. Le Serbe Novak Djokovic entame sa 279e semaine au sommet, la 4e après avoir repris sa place sur le trône au lendemain de son 8e succès à l'Open d'Australie.

Goffin, éliminé dès son entrée le 2e tour à Marseille par le qualifié biélorusse Egor Gerasimov, n'a donc pas trop payé cette rapide défaite. Stefanos Tsitsipas a conservé son titre dans les Bouches du Rhône. Le Grec se maintient à la 6e place. Le Chilien Cristian Garin gagne sept places après son succès à Rio de Janeiro. Il grimpe à la 18e place la plus forte progression dans le Top 30.

L'Américain Ryan Opelka, qui s'est imposé à Delray Beach, effectue lui aussi un joli bond en avant de la 54e à la 39e place. Quant à la révélation de la semaine l'Italien Gianluca Mager, il entre dans le Top 100 au 77e rang. Le tombeur du N.4 mondial Dominic Thiem en quarts de finale à Rio, et finaliste au Brésil après être sorti des qualifications n'était que 128e il y a huit jours.

Derrière "Djoko", aucun changement n'est intervenu parmi le Top 17. L'Espagnol Rafael Nadal est N.2 et le Suisse Roger Federer N.3. Derrière Goffin, il faut aller chercher loin les autres Belges. Kimmer Coppejans est 152e (+1), le néo-retraité Steve Darcis 214e (-4) et Ruben Bemelmans 226e. Le gaucher limbourgeois gagne 23 places après son beau parcours au Challenger de Coblence où il avait atteint les demi-finales. En revanche, Arthur De Greef quitte le Top 200. Le Bruxellois n'est plus que 331e (-43).

Elise Mertens recule d'une place

Le top 3 de la hiérarchie mondiale féminine n'a pas connu de changement. L'Australienne Ashleigh Barty conserve sa place de numéro 1 mondiale devant la Roumaine Simona Halep, victorieuse du tournoi de Dubaï dimanche. La Tchèque Karolina Pliskova complète toujours le podium.

La mauvaise affaire est réalisée par la Suissesse Belinda Bencic qui perd ses points de sa victoire à Dubaï l'an dernier pour dégringoler de cinq places. Eliminée au premier tour aux Emirats, elle est à présent 9e. La Roumaine Bianca Andreescu (4e, +1), l'Américaine Sofia Kenin (5e, +2), lauréate à l'Open d'Australie en début d'année et la Néerlandaise Kiki Bertens (6e, +2) en profitent.

Côté belge donc, Elise Mertens recule d'une place pour figurer en 23e position. Alison Van Uyvanck est toujours deuxième Belge dans la hiérarchie, mais recule à la 62e place. Kirsten Flipkens remonte de son côté de cinq places et figure au 78e rang. Plus bas dans le classement, l'on retrouve Greet Minnen (105e, +1), Ysaline Bonaventure (118e, -1) et Yanina Wickmayer (152e, +2).