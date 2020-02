Ligue des Champions: Dries Mertens et Kevin De Bruyne, deux Diables Rouges qui vont animer votre semaine

La deuxième partie des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions est au programme mardi (21h00) avec Chelsea/Bayern et Naples/Barcelone. Mercredi, place à Lyon/Juventus et à Real Madrid/Manchester City. Un choc auquel ne prendra pas part Eden Hazard, victime d'une nouvelle blessure à la cheville.

Mardi, le FC Barcelone se rendra à Naples. Au niveau symbolique, c'est la première fois que Lionel Messi évoluera dans le stade qui a contribué à la légende de son illustre compatriote, Diego Maradona, auquel il est régulièrement comparé. Le Ballon d'Or semble prêt pour ce rendez-vous, en témoigne les quatre buts qu'il a marqués à Eibar en championnat samedi.

Dries Mertens, lui, a déjà dépassé Maradona au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club napolitain. Il ne lui reste qu'un but pour rejoindre le détenteur du record, Marek Hamsik, et donc deux pour écrire l'histoire du club. Un autre choc est programmé au même moment: Chelsea/Bayern. Les Bavarois ont été impressionnants en phase de groupe: seule équipe à avoir gagné les six matchs, 24 buts marqués, dont les cartons en déplacements 2-7 à Tottenham et 0-6 à l'Etoile Rouge, avec 10 buts inscrits par le seul Robert Lewandowski.

Chelsea s'est sorti d'un groupe difficile avec aussi Valence, l'Ajax et Lille. Michy Batshuayi et ses équipiers sont assez irréguliers en championnat, avec 2 victoires, 2 partages et 2 défaites lors de leur six dernières rencontres. Tout l'inverse du Bayern, qui a signé 5 victoires et 1 partage en 2020, marquant 19 buts.

Les supporters des Diables Rouges se réjouissaient déjà d'assister à un duel entre Eden Hazard et Kevin De Bruyne, les deux maîtres à jouer de l'équipe nationale, mercredi lors du choc Real/Manchester City. Mais Hazard s'est occasionné une fissure du péroné distal droit samedi qui le contraint à un nouveau repos forcé.

De plus, le Real Madrid, avec Thibaut Courtois dans les buts, n'arrive pas en confiance après une défaite à Levante samedi et un partage à domicile contre le Celta la semaine précédente. A l'inverse, Manchester City, qui n'a plus d'espoir en championnat face à un Liverpool sur une autre planète, pourrait être encore plus motivé après l'exclusion des Coupes d'Europe pour deux ans en raison d'infractions aux règles du fair-play financier.

Lyon, avec Jason Denayer, défiera la Juventus. Seulement septième en championnat, l'OL peut trouver sur la scène européenne l'occasion de donner de l'éclat à une saison jusqu'ici compliquée. En face, la Juventus, qui court derrière la Coupe aux grandes oreilles depuis 1996, entend bien aller au bout. Pour cela, elle comptera sur Cristiano Ronaldo, souvent implacable dès que la phase à élimination directe commence. Le Portugais a marqué samedi pour la onzième rencontre de suite en championnat, égalant un record en Serie A. Les matches retour sont prévus les 17 et 18 mars.