Un joueur belge poussé dehors par son club en Angleterre

Le club anglais de Championship (D2) de Stoke City a résilié d'un commun accord le contrat avec le milieu de terrain belge d'origine congolaise Giannelli Imbula, a annoncé le club.

Le prêt du milieu de terrain de 27 ans au club italien de Lecce (Serie A) avait déjà été résilié. Un retour forcé en Angleterre semblait en vue. Il ne se fera pas malgré le contrat qu'Imbula disposait jusqu'en juin 2021. Depuis quelque temps déjà, les médias anglais font état de problèmes de comportement sur le terrain et en dehors.

La Russie et la Chine sont évoquées comme nouvelles destinations possibles. Imbula reste le transfert le plus cher effectué par les Potters. Stoke City avait déboursé plus de 24 millions d'euros en 2016 afin de le faire venir du FC Porto. Il n'a toutefois pas marqué plus de deux buts en 28 matchs. Son dernier match pour le club remonte au 8 mars 2017. Au cours de la saison 2017-18, il a été prêté à Toulouse. La saison dernière, Imbula a été loué par le Rayo Vallecano. Cette saison, il n'a joué que 3 matchs avec Lecce et à peine 129 minutes.