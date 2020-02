Coup dur pour le Club Bruges: deux joueurs clés manqueront le match retour contre Manchester United

Le Club Bruges devra tenter de forcer les portes des huitièmes de finale de l'Europa League de football sans son ailier nigérian Emmanuel Dennis, l'auteur du but belge à l'aller (1-1), et Ruud Vormer, le capitaine néerlandais de l'équipe, jeudi soir (21 heures) à Old Trafford. Les deux joueurs sont en effet insuffisamment rétablis des blessures encourues contre Charleroi (1-0), dimanche. Le milieu de terrain colombien Eder Balenta est lui suspendu.



Les Brugeois sont obligés de marquer au moins une fois pour accéder au tour suivant. Touché à l'arcade sourcilière, Ruud Vormer avait été recousu directement par le staff médical brugeois, et avait pu terminer la rencontre. Mais selon Het Laatste Nieuws, il souffre d'une petite déchirure des ligaments du genou, et sera indisponible quatre à six semaines. Il risque donc fort de manquer aussi la finale de la coupe contre l'Antwerp le 22 mars au Stade Roi Baudouin. Il avait déjà loupé trois matches de Ligue des Champions suite au carton rouge dont il avait écopé au Real Madrid (2-2).