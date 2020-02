Bernd Hollerbach, "en pleine possession de ses moyens", de retour comme entraîneur de Mouscron

Bernd Hollerbach va reprendre son rôle d'entraîneur principal de l'Excel Mouscron à partir de mercredi. C'est ce qu'a annoncé mardi le club de Jupiler Pro League.



Hollerbach était absent depuis fin décembre après avoir contracté une pneumonie. Sa convalescence se poursuivant, le club avait nommé Philippe Saint-Jean, le directeur du centre de formation, comme entraîneur intérimaire. "Aujourd'hui, je me réjouis de pouvoir reprendre du service", a déclaré Hollerbach. "Je suis à nouveau en pleine possession de mes moyens et je peux reprendre mon job d'entraîneur principal au sein du Royal Excel Mouscron à 100%. Tout le monde connaît ma passion pour mon travail avec mon équipe et je suis désormais en mesure de le reprendre. Je tiens à remercier Rudi Vata et Philippe Saint-Jean qui m'ont bien représenté lors des dernières rencontres. Merci également au club qui m'a soutenu pendant mon absence. C'est très appréciable de pouvoir compter sur un tel soutien lorsqu'on connaît des situations difficiles comme celle que j'ai vécue. Désormais nous pouvons à nouveau regarder devant nous et envisager la suite de notre aventure sportive et humaine positivement. Allons-y."

Mouscron est 10e du championnat avec 33 points. L'intérim de Saint-Jean, qui s'est soldé par deux victoires et une défaite, avait permis aux 'Hurlus' de mettre fin à une série de trois défaites de rang depuis la reprise.