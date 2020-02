Zinédine Zidane cite le "meilleur entraîneur du monde": "Il a été sincère et ouvert"

"Pep" contre "Zizou": pour la première fois, Guardiola va rencontrer son double Zinédine Zidane mercredi lors du 8e de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (20h00 GMT), dernière chance européenne pour des "Citizens" frappés d'exclusion par l'UEFA.



"Guardiola est le meilleur entraîneur du monde", "Zidane est l'un des meilleurs"... Les deux tacticiens se vouent une admiration réciproque, mais s'affrontent mercredi dans un choc décisif pour les deux équipes.



Pour Guardiola, cette campagne continentale 2019-20 est peut-être l'ultime opportunité de glaner à court terme une troisième Ligue des champions, près de dix ans après ses deux titres remportés avec le Barça (2009, 2011). Car City, sanctionné par l'UEFA pour violation du fair-play financier, ce que le club conteste, a été condamné à deux années sans Coupes d'Europe.



"S'ils ne me renvoient pas, je resterai à 100%", a assuré le technicien catalan (49 ans), qui mise tout désormais sur la "Coupe aux grandes oreilles", les Citizens étant déjà distancés à 22 points du leader Liverpool en Championnat d'Angleterre.



Guardiola doit aussi d'effacer le mauvais souvenir laissé par sa dernière opposition contre le Real Madrid où, encore sur le banc du Bayern Munich, il avait été humilié (4-0, 1-0) par le Real de Carlo Ancelotti, avec Zidane comme entraîneur adjoint des Madrilènes.



Admiration réciproque



"C'est un Madrid - City, pas un Guardiola - Zidane", a balayé Zidane dès la première question au sujet de sa confrontation avec l'un de ses tacticiens préférés, avec qui il avait étudié deux jours quand il passait ses diplômes d'entraîneur.



"Il m'a donné beaucoup de conseils, on a beaucoup discuté. C'était super intéressant de passer du temps avec lui. Il a été sincère, ouvert, et avec quelqu'un comme ça on apprend toujours des choses. Je ne vais pas tout vous raconter, mais c'était très plaisant", a confié mardi "Zizou", qui aspire à devenir le premier entraîneur à gagner quatre Ligues des champions après le triplé réussi lors de son premier mandat merengue (2016, 2017, 2018).



Après s'être confrontés "dans le respect" comme joueurs, les deux grands techniciens se rencontreront pour la première fois comme entraîneurs.



"Zidane est l'un des meilleurs. J'ai rêvé, en tant que joueur de football, de jouer avec lui. Finalement, ce n'est pas arrivé. C'est une personne incroyable, qui sait gérer la pression. Je l'admire, et c'est vraiment bien d'avoir ce genre de personnes dans le monde du football", l'avait encensé Guardiola en décembre, après le tirage au sort des 8es de finale.



Hazard, le grand absent



Si ce match est décisif pour la fin de saison des Mancuniens, cette semaine l'est tout autant pour les joueurs de la "Maison blanche": après City mercredi, ils devront se préparer à recevoir le FC Barcelone pour un clasico décisif en Liga, dimanche (21h00) au stade Bernabeu.



Délogé de sa première place de Liga après sa défaite à Levante samedi (1-0), le Real Madrid joue gros sur cette semaine: il pourrait voir le Barça s'échapper à cinq points en tête du classement, et aborder son huitième de finale retour de C1 avec un handicap en Angleterre.



En outre, le Real compte un absent de taille: Eden Hazard. L'ancien de Chelsea (2013-2019) a subi une rechute de sa fracture à la cheville droite samedi et Zidane a confié qu'il ne "sait pas" si son attaquant belge pourra rejouer cette saison.



Le vertige est de retour à Madrid... Le club merengue avait vécu une semaine similaire l'an dernier, laissant le Championnat, la Coupe et la Ligue des champions s'échapper en l'espace de sept jours face au Barça et à l'Ajax Amsterdam.



"On joue tout" cette semaine, a résumé Zidane.