Deux agents de footballeurs suspectés de "transferts fantômes" en Espagne

La police espagnole a lancé une enquête pour "délits fiscaux et blanchiment de capitaux" après avoir repéré des transferts fictifs de la part de plusieurs agents de joueurs, a annoncé la Guardia Civil mardi.



L'opération, dirigée par l'Audiencia Nacional (principale instance pénale espagnole), a été lancée en 2017, quand la Guardia Civil avait découvert que deux agents de footballeurs avaient acheté de luxueuses propriétés sur l'île de Majorque, ont annoncé les forces de l'ordre espagnoles ce mardi via communiqué.



La presse espagnole a rapporté que parmi eux se trouve Fali Ramadani, représentant de Luka Jovic, jeune attaquant du Real Madrid.



Les policiers ont découvert que les deux agents suspects, "liés à une agence de représentants de footballeurs qui dispose de l'un des plus gros volume d'affaires en Europe", avaient utilisé des sociétés-écrans pour dissimuler ces propriétés.



D'après la presse espagnole, un des suspects est Fali Ramadani, agent de joueurs comme Luka Jovic (Real Madrid) ou Miralem Pjanic (Juventus Turin), membre de l'agence Lian Sports, une des sociétés de représentations de joueurs les plus importantes d'Europe.



Un porte-parole de la Guardia Civil, contacté par l'AFP, n'a pas été en mesure de confirmer ces identités.



Les suspects auraient introduit en Espagne une "quantité supérieure aux 10 millions d'euros pour faire l'acquisition de propriétés, de yachts, et pour maintenir son niveau de vie élevé", précise le communiqué de la Guardia Civil.



L'enquête pour remonter à l'origine de l'argent qui a permis l'achat de ces habitations aurait mené à une découverte: les agents de joueurs faisaient partie d'une organisation qui réalisait des transferts fictifs pour gonfler le prix des joueurs et éviter de payer des impôts dans certains pays.



Selon la presse espagnole, qui cite des sources proches de l'enquête, les agents de footballeurs suspectés auraient utilisé le club chypriote de l'Apollon Limasol pour réaliser ces "transferts fantômes".



Ces transferts auraient été révélés "grâce aux documents dévoilés par divers médias et communément appelés Football Leaks", a affirmé la Guardia Civil.



Parmi les clubs qui auraient été interrogés dans le cadre de cette opération baptisée "Lanigan", on trouve entre autres le Real Madrid, l'Atlético Madrid, la Real Sociedad ou encore le Celta Vigo d'après la presse espagnole, qui précise que ni les clubs ni les joueurs ne feront l'objet d'une enquête, celle-ci se concentrant sur les agents.