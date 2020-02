C1: Lyon-Juventus, entre rêve et menace

Une étoile filante dans un ciel couvert. Contre la Juventus de Cristiano Ronaldo, Lyon fait le voeu d'illuminer une saison morose, mais son irrégularité et les craintes autour du coronavirus le retiennent de trop rêver, mercredi (21h00) en huitièmes aller de Ligue des champions.

L'équipe de Rudi Garcia a beau rester en lice dans quatre compétitions, le Groupama Stadium attend toujours une occasion de rugir. Mais malgré le pedigree de l'adversaire, l'atmosphère est déjà plombée.

L'épidémie du nouveau coronavirus, qui sévit dans le Nord de l'Italie, fait planer une ombre au-dessus de la rencontre, où près de 3.000 supporters, venus de toute la Botte, sont attendus dans l'enceinte à guichets fermés.

Alors que la Juventus jouera à huis clos son prochain match, dimanche contre l'Inter, pour éviter tout risque de propagation, le match de mercredi est maintenu dans "dans sa configuration initiale", selon un communiqué de l'OL publié mardi après-midi.

Mais les maires (LR) de Décines-Charpieu, où se situe le stade, et de la commune voisine de Meyzieu ont élevé la voix pour demander l'interdiction de la venue des tifosi transalpins, "au nom du principe de précaution, et aussi de la prévention à tout trouble à l'ordre public".

"On est focalisé sur le terrain et non sur autre chose. On laisse nos dirigeants gérer les problèmes sanitaires avec le coronavirus", s'est contenté de dire Garcia, déjà aux prises avec une ambiance sportive difficile.

- Après Messi, Ronaldo -

La dernière soirée européenne de Lyon à l'automne, gâchée par des heurts entre joueurs et ultras malgré la qualification contre Leipzig (2-2), a incarné le paradoxe d'un club tiraillé entre sa triste septième place de Ligue 1 et son parcours sans faute en Coupes, le meilleur depuis huit ans.

Il faut bien la Juventus, avec ses stars Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ou Gonzalo Higuain, et son champion du monde Blaise Matuidi, pour rassembler tout le monde derrière un objectif commun.

"Nous serons à domicile, le stade sera plein et nous aurons le soutien de notre public. Pourquoi ne pas créer l'exploit?", a résumé le gardien Anthony Lopes dans un entretien à l'AFP.

Dans les tribunes, le pari est déjà tenu: l'OL a annoncé qu'il s'attendait à battre son record de revenus "matchday" (jour de match), autour de cinq millions d'euros.

Mais il est difficile de savoir si les 60.000 spectateurs en auront pour leur argent. Lyon s'avance sans certitudes, si bien qu'un 0-0, comme celui obtenu face au FC Barcelone de Lionel Messi la saison passée à ce stade de la compétition, paraîtra comme un bon résultat.

Il y a d'abord un plafond historique: six des sept dernières apparitions lyonnaises en 8es se sont terminées par une élimination, la seule exception datant de 2010 (demi-finales).

- Pas de plan anti-Ronaldo -

Et cette saison, Lyon a semblé manquer d'air dès qu'il s'agissait de s'élever. La claque reçue face au Paris SG (4-2), début février, a confirmé la faiblesse d'une défense en manque de repères, et d'une attaque orpheline de Memphis Depay, son meilleur buteur en C1 (5 buts), blessé.

L'ambitieuse Juve part logiquement favorite, d'autant qu'elle dispose, avec Ronaldo, quintuple vainqueur de la compétition, du guide ultime en Ligue des champions. Le Portugais, loin d'être atteint par la limite d'âge (35 ans), connaît sa saison la plus prolifique (25 buts) depuis son arrivée dans le Piémont à l'été 2018.

"On n'a pas un plan anti-Ronaldo. Il faut résoudre les problèmes collectivement", a assuré Garcia.

Le Portugais, comme à son habitude, concentrera tous les regards. Mais Lyon pourrait bien s'adapter à un second rôle dans la superproduction "CR7".

Sans la pression du classement qui interdit tout faux-pas en Ligue 1, les jeunes Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont attendus. Le prometteur Rayan Cherki (16 ans) pourrait aussi mettre des étoiles dans les yeux du public, épris par le talent du dernier prodige issu de la formation des "Gones". Suffisant pour rêver ?