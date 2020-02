Fernando Alonso avec une Arrow McLaren SP aux 500 miles d'Indianapolis le 24 mai

(Belga) Fernando Alonso va participer aux 500 miles d'Indianapolis sur une Arrow McLaren SP. L'ancien pilote de Formule 1, 38 ans, rêve toujours de la Triple Couronne, ce qui regroupe dans le sport automobile des victoires au GP de Monaco de F1, les 24 Heures du Mans et l'Indy 500, la seule épreuve qui manque encore au palmarès de l'Espagnol.

L'an dernier, Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, n'avait pas franchi le cap des qualification à Indianapolis. Pour l'heure, seul le Britannique Graham Hill détient la Triple Couronne. L'Indy 500 se déroule cette année le dimanche 24 mai. Fernando Alonso a gagné deux fois le GP de Monaco en F1 en 2006 et 2007, et deux fois aussi les 24 Heures du Mans en 2018 et 2019 avec Toyota.