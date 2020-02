Lionel qui? Quand Dries Mertens va sèchement au contact avec Messi (vidéo)

Naples a partagé l'enjeu mardi en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Barcelone (1-1; vidéo).

Sorti sur blessure, Dries Mertens a ouvert la marque pour les Italiens (30e, vidéo), égalant le record du nombre de buts marqués sous les couleurs napolitaines du Slovaque Marek Hamsik (121).

Quelques instants plus tard, le Diable Rouge était l'un des acteurs principaux d'une séquence insolite avec Lionel Messi. Alors que l'Argentin fait une passe et se démarque immédiatement, Mertens continue son pressing sur le sextuple Ballon d'Or et ne se retire pas pour aller au contact.

Un moment très peu apprécié par le capitaine blaugrana qui a fait quelques remontrances au Belge. Ce dernier est allé, tout de même, s'excuser.

Le match retour entre le Barça et le Napoli est prévu le 18 mars. Ca promet...