Buteurs en Ligue des champions: Lewandowski repasse en tête (vidéo)

Avec désormais onze buts cette saison, Robert Lewandowski a repris seul mardi la tête du classement des buteurs de la Ligue des champions et compte une longueur d'avance sur le Norvégien de Dortmund Erling Haaland.



Lewandowski a inscrit le but du 3-0 lors de la victoire du Bayern Munich contre Chelsea à Stamford Bridge.



Le Polonais en profite pour grimper à la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition et égale avec 64 buts Karim Benzema (Real Madrid).



Auteur d'un doublé contre les Blues, son coéquipier Serge Gnabry se place sur le podium et se retrouve à hauteur de Harry Kane (Tottenham) et Dries Mertens (Naples).



Le Belge, buteur contre Barcelone, égale au passage le record de Marek Hamsik au nombre de buts inscrits sous le maillot napolitain (121).



Sauveur de Barcelone contre Naples, Antoine Griezmann double son compteur avec deux buts.



Lionel Messi, en revanche, est resté muet et laisse à Cristiano Ronaldo la possibilité d'accroître son avance au classement historique de la compétition, mercredi à Lyon.





Classement des buteurs à l'issue des matches de mardi de la Ligue des champions de football:



11 buts: Lewandowski (Bayern Munich)



10 buts: Haaland (Dortmund)



6 buts: Gnabry (Bayern Munich), Kane (Tottenham), Mertens (Naples)



5 buts: Depay (Lyon), Icardi (Paris SG), Martinez (Inter Milan), Kylian Mbappé (Paris SG), Son Heung-min (Tottenham), Sterling (Manchester City)



4 buts: Benzema (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Hakimi (Dortmund), Orsic (Dinamo Zagreb), Promes (Ajax Amsterdam), Rodrygo (Real Madrid), Salah (Liverpool), Werner (RB Leipzig)



3 buts: Dybala (Juventus Turin), El-Arabi (Olympiakos), Forsberg (RB Leipzig), Hwang (RB Salzbourg), Mbwana (Genk), Milik (Naples), Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Pizzi (Benfica), Suárez (Barcelone)



2 buts: Abraham (Chelsea), Agüero (Manchester City), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Azmoun (Zenit Saint-Pétersbourg), Azpilicueta (Chelsea), Bonaventure (Club Bruges), Brandt (Dortmund), Cheryshev (Valence CF), Coman (Bayern Munich), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Di María (Paris SG), Dzyuba (Zenit Saint-Pétersbourg), Félix (Atlético Madrid), Foden (Manchester City), Griezmann (Barcelone), Gündogan (Manchester City), Hateboer (Atalanta Bergame), Higuain (Juventus Turin), Jorginho (Chelsea), Lukaku (Inter Milan), Mané (Liverpool), Messi (Barcelone), Minamino (RB Salzbourg), Al. Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Moraes (Shakhtar Donetsk), Müller (Bayern Munich), Neymar (Paris SG), Olmo (Dinamo Zagreb), Osimhen (Lille), Pasalic (Atalanta Bergame), S. Ramos (Real Madrid), Rodrigo (Valence CF), Sabitzer (RB Leipzig), Sancho (Dortmund), Sarabia (Paris SG), Seferovic (Benfica), Semedo (Olympiakos), Solomon (Shakhtar Donetsk), Soucek (Slavia Prague), Tolisso (Bayern Munich), van de Beek (Ajax Amsterdam), Ziyech (Ajax Amsterdam)





Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992-93 (tours préliminaires exclus):



1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 128 buts



2. Lionel Messi (FC Barcelone) 114



3. Raul (+) 71



4. Karim Benzema (Real Madrid) 64



. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 64



6. Ruud van Nistelrooy (+) 56



7. Thierry Henry (+) 50



8. Zlatan Ibrahimovic 48



. Andrei Shevchenko (+) 48



10. Filippo Inzaghi (+) 46



...



(+) indique les joueurs qui ne sont plus en activité