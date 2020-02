Ligue des Champions - Le Bayern domine Chelsea chez lui, Naples, avec Mertens buteur, partage contre le Barça

(Belga) Le Bayern Munich a déjà pris une grosse option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de football en allant s'imposer 0-3 (mi-temps: 0-0) à Chelsea en match aller des 8es de finale, mardi. De son côté, Naples, avec Dries Mertens buteur, mais sorti blessé peu avant l'heure de jeu, a été tenu en échec par Barcelone 1-1 (mi-temps: 1-0).

Les Allemands ont pu compter sur deux buts en moins de trois minutes de Serge Gnabry (51e, 54e) pour déjà mettre un pied en quarts de finale à l'issue de son déplacement à Chelsea. Le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison, Robert Lewandowski inscrivait ensuite son 11e but à la 76e minute pour alourdir le score (0-3). Et comme si cela ne suffisait pas pour Chelsea, Alonso était exclu à la 83e. Le compteur personnel de Gnabry passe ainsi à 6 buts, seul Haaland (Dortmund), 10, et donc Lewandowski (Bayern Munich), 11, ont fait mieux cette saison en Ligue des Champions. Naples a de son côté partagé l'enjeu contre Barcelone (1-1). Dries Mertens avait ouvert la marque à la 30e minute égalant le record du nombre de buts marqués sous les couleurs napolitaines du Slovaque Marek Hamsik (121). Mais le Diable Rouge a ensuite du sortir, blessé au pied droit, peu avant l'heure de jeu. Le Barça avait réussi à égaliser par Antoine Griezmann quelques minutes plus tard (57e). Vidal (Barça) était exclu à la 89e pour deux cartes jaunes de suite, pour sa faute puis pour rouspétance. Les matches 'retour' seront disputés le 18 mars. Les deux derniers 8es de finale se joueront mercredi à Lyon, qui reçoit la Juventus, et au Real Madrid, qui affronte Manchester City. Le retour de ces deux rencontres est programmé le 17 mars. Les premiers duels aller avaient eu lieu la semaine dernière avec des succès du Borussia Dortmund sur le PSG (2-1), de l'Atletico Madrid contre Liverpool (1-0), de l'Atalanta face à Valence (4-1) et de Leipzig à Tottenham (0-1). Les matches retour auront lieu le 10 mars à Valence et Leipzig, le 11 mars à Dortmund et Madrid. (Belga)