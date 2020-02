NBA: Le King dépasse encore l'élève, 50e succès des Bucks

Le maître dépasse encore l'élève. LeBron James a surpassé l'étoile montante Zion Williamson lors du retour sur les parquets des Lakers, 24 heures seulement après l'émotion du denier adieu à Kobe Bryant au Staple center.

James, qui avait dit mardi dernier être "émotionnellement une épave" depuis la mort de Kobe Bryant le mois dernier dans un accident d'hélicoptère, a marqué son plus haut score de la saison (40 points) pour dominer les Pélicans de la Nouvelle-Orléans (118-109) emmenés par le numéro un de la draft, Zion Williamson.

Le prodige de 19 ans a une fois de plus fait l'étalage de son talent en scorant 29 points. James lui a rendu hommage: "ce gamin est spécial. Ils en ont trouvé un bon", a dit +King James+, qui a également cumulé huit rebonds et six passes en 34 minutes.

Il a également pu compter sur l'autre vedette des Lakers, Anthony Davis, auteur de 21 points, 14 rebonds et 6 contres en 36 minutes. Côté Pélicans, outre Zion Williamson, l'ancien joueur des Lakers Brandon Ingram s'est particulièrement distingué avec 34 points.

Cette victoire, la sixième de suite pour les Lakers, permet au club de Los Angeles de conserver son avance en tête de la conférence Ouest. Deuxièmes du classement, les Nuggets de Denver sont allés l'emporter à Detroit face aux Pistons 115 à 98 grâce aux 29 points de Jerami Grant en sortie de banc.

Le Français de Detroit, Sekou Doumbouya, est resté très discret avec 3 points à 1 sur 5 aux tirs en 18 minutes.

- 50e victoire des Bucks -

A l'est, le choc de la nuit entre les Bucks de Milwaukee et les champions en titre, les Raptors de Toronto, a tourné à l'avantage des premiers (108-97), bien emmenés par le MVP de la saison passée, Giannis Antetokounmpo, limité à 19 points mais également auteur de 19 rebonds et 8 passes décisives.

Khris Middleton a été le meilleur marqueur des Bucks avec 22 points, autant que le Camerounais Pascal Siakam côté Raptors.

C'est la 50e victoire de la saison contre seulement 8 défaites pour la franchise de Milwaukee, qui affiche à quelques semaines de la fin de la saison régulière le meilleur bilan de la ligue. L'affiche de la nuit était un remake de la finale de conférence Est de l'année passée, que les Canadiens avaient remporté en muselant Giannis Antetokounmpo.

La star grecque a d'ailleurs reconnu avoir pensé à cette défaite: "vous vous souvenez toujours la dernière fois que vous avez joué, les problèmes que vous avez connus. C'était définitivement dans ma tête", a-t-il dit.

Troisièmes de la conférence Est, les Celtics de Boston se sont rapprochés des Raptors grâce à une victoire 118-106 chez les Trail Blazers de Portland. Les Celtics ont pu compter sur les 36 points de Jayson Tatum, qui a notamment inscrit 8 paniers à trois points, et sur l'absence de la vedette des Blazers, Damian Lillard.

L'international tricolore Vincent Poirier n'a eu droit qu'à deux minutes de jeu avec les Celtics mais a eu le temps de marquer deux points.

- En attendant Curry -

Dans l'attente du retour de Stephen Curry, qui pourrait retrouver les parquets dimanche après quatre mois d'absence, les Warriors de Golden State ont connu une nouvelle défaite à domicile face aux Kings de Sacramento (112-94). Après avoir dominé la NBA pendant cinq ans, les Warriors ont cette année le plus mauvais bilan de la ligue, pas aidés par les longues indisponibilités de leurs deux stars, Stephen Curry et Klay Thompson, qui ne devrait quant à lui pas retrouver la compétition avant la saison prochaine.

Les Bulls de Chicago ont eux aussi perdu sur leur parquet face au Thunder d'Oklahoma City (124-122), malgré les 41 points de Zach LaVine et les 35 unités en sortie de banc de Coby White, auteur d'un troisième match de suite au-dessus des 30 points.

Le Français Adam Mokoka a eu 19 minutes de jeu avec les Bulls mais n'a inscrit 3 points et capté deux rebonds.

Dans l'autre match de la nuit, les Pacers de l'Indiana ont écrasé les Hornets de Charlotte 119-80 à domicile, ce qui leur permet de se rapprocher de la 4e place de la conférence Est, synonyme d'avantage du terrain au premier tour des Playoffs.