LeBron James gagne son 1er duel face à Williamson, Milwaukee s'impose à Toronto

Les Los Angeles Lakers ont battu 118-109 La Nouvelle-Orléans, mardi, dans le championnat nord-américain de basket. LeBron James a gagné son premier duel face à l'étoile montante de la NBA Zion Williamson.

James, 35 ans, a terminé la rencontre avec 40 points, 8 rebonds et 6 passes. Williamson, 19 ans, n'a pas démérité: 29 points, 6 rebonds et 3 passes. Les Lakers conservent la tête de la Conférence Ouest avec 44 victoires et 12 défaites. La Nouvelle-Orléans (25 victoires, 33 défaites) est dixième. Denver a confirmé son statut de deuxième force à l'Ouest en battant Detroit 115-98. Jerami Grant y a été de 29 points. Les Nuggets affichent un bilan de 40 victoires et 18 défaites. Toujours dernier (12 victoires, 46 défaites) et battu 94-112 par Sacramento, Golden State se consolera avec les bonnes nouvelles provenant de l'infirmerie: Stephen Curry, victime d'une fracture de la main, devrait effectuer son retour en championnat contre les Washington Wizards après quatre mois d'absence pour blessure.C'est ce qu'a confirmé mardi l'entraîneur Steve Kerr. A l'Est, le choc de la soirée opposait Toronto, champion NBA en titre, à Milwaukee, leader de la Conférence. Les Bucks l'ont emporté 97-108, portés par un Giannis Antetokounmpo auteur de 19 points, 8 passes décisives et... 19 rebonds. En face, les 22 points de Pascal Siakam n'ont pas suffi. Avec 50 victoires en 58 rencontres, Milwaukee creuse un peu plus l'écart sur Toronto (42 victoires, 16 défaites). Le troisième, Boston (40 victoires, 17 défaites), s'est imposé à Portland 106-118. Jayson Tatum (36 points) et Jaylen Brown (24 points) ont été décisifs pour les Celtics.