"Recrue stratosphérique", "joueur magnifique": Pep Guardiola défend Eden Hazard avant d'affronter le Real Madrid

Le forfait d'Eden Hazard pour le huitième de finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid est regrettable. Touché par une nouvelle blessure, le Diable Rouge a dû renoncer. Au plus grand regret de Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens.

Il n'y aura pas de duel entre nos deux génies: Kevin De Bruyne sera bien de la partie, ce soir, face au Real Madrid. Au contraire d'Eden Hazard, blessé à la jambe droite et forfait plusieurs semaines. Une déception pour le numéro 7 du club espagnol, qui sortait d'une blessure l'ayant écarté des terrains pendant 3 mois.

En conférence de presse, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, aurait pu se réjouir. Mais il a fait le contraire. L'Espagnol a littéralement encensé Eden Hazard, regrettant même qu'il ne puisse tenir sa place. "J’ai eu l’honneur de profiter de lui et de souffrir face à lui en Angleterre", a précisé le Catalan. "De l’extérieur, j’avais une perception de lui mais quand je l’ai vu de près, je me suis dit : ‘Waouh ! Quel joueur !’ J’étais et je suis convaincu que le Real Madrid a réalisé un recrutement stratosphérique avec lui".

Pour Guardiola, il est hors de question de parler d'un flop. Il semble persuadé qu'Hazard finira par éclabousser le Real Madrid de son talent. "Malheureusement, à cause des blessures, il a été stoppé dans son élan, mais il est encore jeune et a encore beaucoup de belles années devant lui. J’aurais aimé qu’il joue contre nous. Je lui souhaite bien évidemment de se rétablir le plus vite possible. Mais c’est un joueur magnifique et je suis persuadé que le Santiago Bernabéu va prendre énormément de plaisir avec lui", a ainsi assurer l'entraîneur des Skyblues.

La très grande classe de la part de Guardiola, qui, sans aucun doute, risque de recroiser la route du Belge à l'avenir.