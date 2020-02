SACRIFIER les Diables Rouges pour le Real Madrid ? Georges Grün analyse le dilemme autour d'Eden Hazard (vidéo)

Eden Hazard, blessé, risque l'opération. La décision n'a pas encore été prise à ce sujet, mais le risque est réel. Le joueur doit maintenant résoudre un dilemme: soit revenir au plus vite et tenter d'aider l'équipe belge, soit attendre, prendre le temps et être disponible pour le Real Madrid.

Interrogé à ce sujet, Georges Grün est revenu sur une anecdote personnelle pour analyser la question. "Avant le Mondial 94, je m'étais blessé avec Parme. Je me demandais si je devais me battre pour revenir et encore jouer la fin de saison avec Parme ou si je devais me préparer pour la Coupe du Monde", nous explique-t-il. "J'ai choisi le club parce qu'il y avait des échéances importantes. Je crois que le football passe avant tout et Eden, son plaisir est d'être sur le terrain. Il fera tout pour revenir au plus vite, mais il y a des risques".

Pour l'ancien joueur, il faut donc se poser les bonnes questions. "Il a certainement envie d'être prêt pour les Diables mais est-ce que ça vaut la peine de forcer les choses au risque de se reblesser ? le Real a besoin de ce joueur, mais il faut laisser le temps au temps".

Reste ensuite le rapport professionnel et un rappel toujours de circonstance. "C'est le club qui nous paye et on fait tout pour revenir avec le club qui nous paye...", nous explique Georges Grün.